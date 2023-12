Beiersdorf Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die technische Analyse der Beiersdorf-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 122,42 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der aktuelle Aktienkurs bei 134,9 EUR liegt und somit einen Abstand von +10,19 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 127,11 EUR erreicht, was einer Differenz von +6,13 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung basierend auf beiden Zeiträumen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über Beiersdorf in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Beiersdorf in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -2,56 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,62 Prozent für Beiersdorf. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Beiersdorf eine Überperformance von 30,7 Prozent erzielt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Beiersdorf-Aktie liegt bei 58, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen überverkauften Zustand, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Beiersdorf.