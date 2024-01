Beiersdorf Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen rund um die Beiersdorf-Aktie ergibt ein neutrales Rating. Die Stimmungslage der Anleger zeigte im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung, was zu diesem neutralen Rating führt. Ebenso fanden keine wesentlichen Veränderungen in der Diskussionsintensität statt, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Beiersdorf-Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 35,91 liegt insgesamt 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Persönliche Produkte" und wird daher als gut bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, ergibt für die Beiersdorf-Aktie ebenfalls ein neutrales Rating. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (39) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (32,53) deuten darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividende weist die Beiersdorf-Aktie eine Dividendenrendite von 0,57 Prozent auf, was 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung als Investment.

Die Gesamtanalyse der verschiedenen Kennzahlen ergibt somit ein neutrales Rating für die Beiersdorf-Aktie in Bezug auf Sentiment, fundamentale Analyse und den Relative Strength Index, während die Dividendenrendite als schlecht eingestuft wird.