Beiersdorf: Aktie hat Potenzial von +5,97%

Die Aktien von Beiersdorf werden derzeit laut Analysten nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 128,01 EUR, was einem Potenzial von +5,97% entspricht. Am Finanzmarkt legte die Aktie am 03.07.2023 um +0,33% zu und in den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +1,34% verzeichnet werden.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,41 und zeigt eine positive Stimmung unter Experten. Drei Analysten empfehlen die Beiersdorf-Aktie als starken Kauf und neun weitere teilen diese Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating. Vierzehn Experten geben das Rating “halten” ab und drei halten einen “Verkauf” für angebracht.

Insgesamt sind somit noch immer rund 41% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich des weiteren Kursverlaufs der Beiersdorf-Aktie.