Beiersdorf Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Der Aktienkurs von Beiersdorf hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 26,05 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt nur um 5,95 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Beiersdorf in diesem Branchenvergleich um 20,11 Prozent besser abschneidet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -3,59 Prozent, wobei Beiersdorf mit 29,64 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung in beiden Bereichen erhält Beiersdorf ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) als Indikator aus der technischen Analyse herangezogen werden. Wir betrachten nun den RSI von Beiersdorf auf kurzfristiger Basis (7 Tage) sowie auf etwas längerfristiger Basis (25 Tage). Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50,91 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für die Beiersdorf-Aktie hinweist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,26 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung erscheint Beiersdorf im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Persönliche Produkte) unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,91 liegt die Aktie 15 Prozent unter dem Branchen-KGV von 42,05, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um Beiersdorf über einen längeren Zeitraum deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hin. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in diesem Punkt.

Insgesamt zeigt sich, dass Beiersdorf in Bezug auf den Aktienkurs und die fundamentale Bewertung gute Leistungen erbracht hat, während das Sentiment und der Buzz eher negativ ausfallen.