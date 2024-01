Beiersdorf Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Beiersdorf übertrifft die Branche um 24,87 Prozent

Beiersdorf hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 26,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche eine Outperformance von +24,87 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Verbrauchsgüter"-Sektor eine durchschnittliche Rendite von -3,05 Prozent, was Beiersdorf um beeindruckende 29,11 Prozent übertraf. Diese Überperformance in beiden Bereichen hat zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Technische Analyse: Einstufung als "Gut"

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beiersdorf verläuft derzeit bei 123,52 EUR. Mit einem Aktienkurs von 138,1 EUR ergibt sich ein Abstand von +11,8 Prozent, was die Aktie die Einstufung "Gut" verschafft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist Beiersdorf ein Niveau von 130,15 EUR auf, was einer Differenz von +6,11 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse demnach "Gut".

Dividende: Einstufung als "Schlecht"

Mit einer Dividende von 0,57 % liegt Beiersdorf im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,17 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Fundamentale Bewertung: "Gut"-Empfehlung

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Persönliche Produkte) gilt Beiersdorf unserer Ansicht nach als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 35,91, was einen Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,08 bedeutet. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.