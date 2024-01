Beiersdorf Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Beiersdorf ist aktuell in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. Dies wird durch die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen deutlich, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. Dabei zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Zudem wurden diese Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 7 positive und 0 negative Signale festgestellt wurden. Auf Basis dieser Informationen ergibt sich eine Gesamtempfehlung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, liegt für Beiersdorf bei 0,57 Prozent und damit nur leicht unter dem Mittelwert von 0,7 Prozent. Infolgedessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens die Bewertung "Neutral" von unseren Analysten.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI), der anhand von Auf- und Abwärtsbewegungen die Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers bestimmt, ergibt sich ein gemischtes Bild. Der 7-Tage-RSI weist mit 80,2 Punkten auf eine Überbewertung der Beiersdorf-Aktie hin, weshalb diese ein Rating von "Schlecht" erhält. Hingegen ist der RSI auf 25-Tage-Basis weder über- noch unterbewertet, was zu einer neutralen Bewertung führt und somit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Beiersdorf derzeit um 2,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Im Gegensatz dazu liegt der Kurs aber um 8,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht führt.