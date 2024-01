Beiersdorf Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Der Aktienkurs von Beiersdorf hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,05 Prozent erzielt, was 28,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite bei -2,64 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 1,28 Prozent, und Beiersdorf liegt aktuell 24,78 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beiersdorf beträgt 35, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 42 haben. Dies deutet darauf hin, dass Beiersdorf aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, und die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Beiersdorf eine Dividendenrendite von 0,57 % aus, was 2,6 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 3,17 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Beiersdorf liegt aktuell bei 62,16 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 36,81, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Zusammen erhält das Beiersdorf-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.