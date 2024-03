Beiersdorf Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

In den letzten Wochen gab es bei Beiersdorf eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen. Dies wurde anhand der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien festgestellt. Die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führte zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Beiersdorf diskutiert. Daher erhielt die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie um 8,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich nur eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Beiersdorf eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent auf, was 2,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Beiersdorf, wobei die Stimmung positiv, die charttechnische Analyse gut, und die Dividendenrendite schlecht ausfällt.