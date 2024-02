Beiersdorf Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Beiersdorf ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beiersdorf-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 41,12 und ein Wert für den RSI25 von 40,61. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume und somit zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beiersdorf-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 125,32 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 139,05 EUR liegt und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt aktuell 135,85 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung für Beiersdorf führt. Somit wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Beiersdorf in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Diskussionsstärke für Beiersdorf gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Beiersdorf in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 26,16 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche um -2,43 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +28,6 Prozent im Branchenvergleich für Beiersdorf bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -4,87 Prozent im letzten Jahr, und Beiersdorf lag 31,03 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.