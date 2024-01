Beiersdorf Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Der Aktienkurs von Beiersdorf hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,05 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Überperformance von 29,19 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" liegt bei 6,03 Prozent, und Beiersdorf übertrifft diesen Wert um 20,03 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Beiersdorf ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Beiersdorf wurde ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt dagegen kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Beiersdorf liegt bei 80,2 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt dagegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Beiersdorf eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.