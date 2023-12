Beiersdorf Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Bridgestone":

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Beiersdorf als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 37,91, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 28,21, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an vier Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Beiersdorf über einen längeren Zeitraum deuten ebenfalls auf eine "Gut"-Einstufung hin. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse kann die Aktie von Beiersdorf als "Gut" eingestuft werden. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 verläuft bei 121,74 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 132,95 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,21 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs GD50 von 125,66 EUR zeigt eine Abweichung von +5,8 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Aktie von Beiersdorf basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.