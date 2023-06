Beiersdorf-Aktie: Potenzial von über 7%

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 128,01 EUR, was einem Potenzial von +7,03% entspricht.

• Beiersdorf fiel am 22.06.2023 um -1,73%

• Durchschnittliches Kursziel liegt bei 128,01 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,41

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Beiersdorf an Wert und schloss mit einem Minus von -1,73%. In den letzten fünf Tagen hat sich der Kurs jedoch um +0,08% erhöht. Der Markt zeigt sich somit momentan relativ neutral eingestellt.

Das durchschnittliche Kursziel für die Beiersdorf-Aktie liegt bei 128,01 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial von mehr als +7% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen drei Analysten den...