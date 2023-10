Beiersdorf Aktie: Potenzial von +8,81%

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf AG hat am 29. September mit einem Anstieg von +1,28% überrascht und damit die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche verbessert. Insgesamt lag das Wochenergebnis jedoch bei -1,76%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Beiersdorf bei 133,62 EUR. Damit ergibt sich ein Kurspotenzial in Höhe von +8,81%. Die Meinungen unter den Analysten sind allerdings geteilt: Vier Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an; elf empfehlen einen Kauf und 13 halten sie für neutral. Lediglich zwei Experten raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57. Trotz des schwachen Trends der letzten Woche ist somit die positive Einschätzung durchaus berechtigt und könnte Investoren interessante Chancen bieten.