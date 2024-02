Beiersdorf Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI-Wert für Beiersdorf liegt bei 42,42, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 45,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 35,91. Dies bedeutet, dass die Börse 35,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Beiersdorf zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist das KGV um 14 Prozent niedriger, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Das zeigt sich an den Äußerungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beiersdorf-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 124,4 EUR. Der letzte Schlusskurs (136 EUR) weicht somit um +9,32 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Beiersdorf-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein Rating von "Gut".