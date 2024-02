Beiersdorf Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Beiersdorf neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Beiersdorf-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 41,12 und ein RSI25-Wert von 40,61, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Beiersdorf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 33,77 als überbewertet gilt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Beiersdorf in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 28,6 Prozent im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" erzielt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Outperformance bei 31,03 Prozent, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Beiersdorf-Aktie liegt bei 0,52 Prozent, was 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine negative Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung des Relative Strength-Index, eine überbewertete fundamental Kriterien und eine positive Bewertung in Bezug auf die Aktienkurs-Performance, während die Dividendenpolitik negativ bewertet wird.