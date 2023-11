Beiersdorf-Aktie: Kurz vor dem Ausbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf (WKN: 520000) setzt ihre Aufwärtsbewegung fort. In dieser Woche notiert der DAX-Titel bereits mit +2,6% im Plus, seit Jahresbeginn stehen damit Gewinne von fast +20% zu Buche. Am Donnerstag ist der Kurs bei Xetra im Hoch bis auf 128,55 € gestiegen und hat sich damit ganz nah an das Rekordhoch aus dem Mai von 128,60 € herangeschoben. Kommt es nun zum erfolgreichen Ausbruch?