Beiersdorf Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Beiersdorf: Aktienanalyse und Dividendenpolitik

Die Dividendenpolitik von Beiersdorf wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden auszahlt als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 2,95 Prozentpunkte, mit einer Dividendenrendite von 0,52 % im Vergleich zum Durchschnitt von 3,46 % in der Branche für persönliche Produkte.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Beiersdorf im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,09 Prozent erzielt, was 19,97 Prozent über dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte", deren mittlere jährliche Rendite bei -1,33 Prozent liegt, übertrifft Beiersdorf diesen Wert um 16,42 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Beiersdorf-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 126,8 EUR, während der Kurs der Aktie bei 133 EUR liegt, was einer Überperformance von +4,89 Prozent entspricht. Der GD50 liegt bei 135,96 EUR, was einer Abweichung von -2,18 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Beiersdorf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 41,03 auf, was 14 Prozent höher ist als der Durchschnitt in der Branche für persönliche Produkte. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".