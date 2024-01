Beiersdorf Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Beiersdorf als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Beiersdorf-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,75, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,87, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,57 Prozent und liegt damit 2,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 3,11). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Beiersdorf daher als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Beiersdorf diskutiert. An acht Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, dominieren vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Weiterführende Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Beiersdorf insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Beiersdorf mit einer Rendite von 26,05 Prozent mehr als 29 Prozent darüber. Die "Persönliche Produkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,98 Prozent. Auch hier liegt Beiersdorf mit 20,07 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.