Beiersdorf Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

In den letzten beiden Wochen wurde Beiersdorf von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer neutralen Anleger-Stimmung führt. Die Redaktion hat auch 10 schlechte Signale herausgefiltert und daher eine negative Empfehlung für die Auswertung vergeben.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Beiersdorf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Beiersdorf wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat Beiersdorf in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 26,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Performance von Beiersdorf um 25,92 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Beiersdorf eine niedrigere Dividendenrendite von 0,52 % aus im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,09 %, was zu einer schlechten Einstufung führt.