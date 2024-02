Beiersdorf Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Beiersdorf übertrifft die Branche in verschiedenen Kategorien

Beiersdorf hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 26,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -2,43 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,6 Prozent im Branchenvergleich für Beiersdorf. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Beiersdorf mit einer mittleren Rendite von -4,87 Prozent im letzten Jahr um 31,03 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Beiersdorf-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Mit einem Wert für den RSI7 von 41,12 und einem Wert für den RSI25 von 40,61 ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Beiersdorf ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Persönliche Produkte" (KGV von 33,77) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Beiersdorf daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich der Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,52 Prozent und liegt damit 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 3,11). Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Beiersdorf-Aktie durch die Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.