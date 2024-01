Beiersdorf Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Beiersdorf: Aktienanalyse zeigt unterbewerteten Status

Die Analyse des Unternehmens Beiersdorf im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Persönlichen Produkte zeigt, dass die Aktie unserer Ansicht nach unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 35,91, was einen Abstand von 15 Prozent zum Branchen-KGV von 42,05 ergibt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz-Faktors deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, was die Einschätzung als "Schlecht"-Wert bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beiersdorf-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zur Persönliche Produkte-Branche hat Beiersdorf in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,11 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor liegt die Aktie um 29,64 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Beiersdorf in verschiedenen Bereichen positiv abschneidet und potenzielles Wachstumspotenzial aufweist.