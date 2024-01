Beiersdorf Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse der Beiersdorf-Aktie deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt weist darauf hin, dass der letzte Schlusskurs (135,7 EUR) deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt von 122,75 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,55 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 127,93 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +6,07 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Beiersdorf-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Beiersdorf wird positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beiersdorf-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Beiersdorf.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Beiersdorf-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,05 Prozent, was 29,88 Prozent über dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Im Vergleich zur Branche "Persönliche Produkte" liegt die Aktie sogar 29,23 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.