Beiersdorf Aktie: Es wird konkret!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beiersdorf liegt bei 40, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Persönliche Produkte" (KGV von 34,18) über dem Durchschnitt (ca. 20 Prozent) liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird Beiersdorf daher als überbewertet angesehen und erhält eine entsprechende "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Persönliche Produkte"-Branche konnte Beiersdorf in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,9 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,68 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,58 Prozent im Branchenvergleich. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Beiersdorf 26,37 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Beiersdorf in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Beiersdorf festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Aufgrund der positiven Auffälligkeiten in diesem Punkt erhält Beiersdorf eine Bewertung von "Gut". In Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beiersdorf daher in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Beiersdorf beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Persönliche Produkte" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Beiersdorf eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.