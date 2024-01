Beiersdorf Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Beiersdorf wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 80,2 Punkten, was darauf hinweist, dass die Beiersdorf-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält Beiersdorf eine "Schlecht"-Bewertung im Rahmen dieser Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Beiersdorf ist insgesamt positiv, was sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt. Die Auswertung ergab, dass in den Diskussionen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Diese Analyse wurde auch um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien erweitert, dabei wurden 0 "Schlecht"- und 7 "Gut"-Signale identifiziert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Beiersdorf wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung unter den Investoren und Internetnutzern bewertet. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungslage der Aktie von Beiersdorf die Note "Schlecht" zugeordnet.

In der technischen Analyse ist die Beiersdorf-Aktie derzeit +2,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von +8,91 Prozent mit "Gut" bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

