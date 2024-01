Beiersdorf Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Der Aktienkurs von Beiersdorf verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 26,05 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt lediglich um 5,95 Prozent, was bedeutet, dass Beiersdorf im Branchenvergleich eine Outperformance von +20,11 Prozent erzielt hat. Ebenso übertrifft das Unternehmen den "Verbrauchsgüter"-Sektor, der im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,59 Prozent verzeichnete, um 29,64 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung in beiden Bereichen erhält Beiersdorf ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beiersdorf wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50,91 Punkten, was darauf hinweist, dass die Beiersdorf-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 50,26 an, dass Beiersdorf weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer erneuten "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Beiersdorf insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger zu Beiersdorf, wie sie in den sozialen Medien diskutiert wird, zeigt insgesamt positive Einschätzungen und Meinungen. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Kommentare und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt konnten in diesem Zeitraum sieben Handelssignale ermittelt werden, davon sieben positive und kein negatives Signal. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Beiersdorf-Aktie mit einem längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt von 124,27 EUR bewertet werden kann. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 134,15 EUR (+7,95 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 132,54 EUR, was einer Abweichung von +1,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis. Insgesamt wird Beiersdorf anhand trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.