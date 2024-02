Beiersdorf Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Die Beiersdorf-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 124,4 EUR verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 136 EUR um +9,32 Prozent höher, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (132,98 EUR) liegt mit dem letzten Schlusskurs nahe beieinander (+2,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Beiersdorf-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche hat Beiersdorf in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,05 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 6,19 Prozent gestiegen sind. Dies entspricht einer Outperformance von +19,86 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,58 Prozent verzeichnete, liegt Beiersdorf mit einer Überperformance von 28,63 Prozent deutlich darüber. Daher erhält das Unternehmen in beiden Branchen ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Beiersdorf liegt bei 42,42 und für RSI25 bei 45,86, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, und die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 positive und 0 negative Signale. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.