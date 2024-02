Beiersdorf Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mit präziser und frühzeitiger Analyse erkennen. Die Stimmung für Beiersdorf hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beiersdorf-Aktie genutzt werden, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des letzten 200 Handelstagen beträgt 125,32 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 139,05 EUR liegt, was einer Differenz von +10,96 Prozent entspricht. Auf dieser Basis bewerten wir die Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 135,85 EUR, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+2,36 Prozent) entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Beiersdorf-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Beiersdorf-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,52 Prozent und liegt damit 2,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Persönliche Produkte, 3,11). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beiersdorf liegt bei einem Wert von 37, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Persönliche Produkte" (KGV von 33,77) über dem Durchschnitt liegt (ca. 10 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien ist Beiersdorf damit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.