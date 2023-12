Beiersdorf ADR löst Jubelsturm aus!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Beiersdorf ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Wir haben diese Analyse um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 1 negatives und 6 positive Signale zeigten. Basierend auf diesem Bild ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Beiersdorf 0,57 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0,7) für diese Aktie, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Beiersdorf eine Rendite von 26,05 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt der "Verbrauchsgüter"-Aktien liegt. In der "Persönliche Produkte"-Branche liegt die durchschnittliche Rendite bei -2,51 Prozent, wobei Beiersdorf mit 28,57 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Beiersdorf mit einem Wert von 35,91 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der "Persönliche Produkte"-Branche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 185,02, was einen Abstand von 81 Prozent bedeutet. Daher stufen wir die Aktie als "Gut"-Empfehlung ein.