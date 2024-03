Beiersdorf ADR Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Beiersdorf hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt und übertrifft die durchschnittliche Jahresperformance des Verbrauchsgütersektors um mehr als 26 Prozent. Die Rendite von 19,9 Prozent zeigt eine starke Performance der Aktie. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Persönliche Produkte"-Branche von -7,2 Prozent liegt Beiersdorf mit 27,09 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält Beiersdorf ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Beiersdorf-Aktie auf kurzfristiger Basis als überverkauft eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 23,13 Punkten liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beiersdorf also auch in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beiersdorf einen Wert von 40 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,26 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Beiersdorf mit 0,52 Prozent 2,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent. Dies führt zu einer Einschätzung als unrentables Investment und einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion.