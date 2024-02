Icom Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Toyota Motor Corp.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen als neutral. Der RSI der Icom liegt bei 77,38, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 59,81 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Schlecht" bewertet.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden dabei berücksichtigt. Bei Icom zeigen sich interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Icom wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die charttechnische Entwicklung der Icom-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 3204,32 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3415 JPY liegt, was einer Differenz von +6,57 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 3512,8 JPY, was einer Differenz von -2,78 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Icom-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

