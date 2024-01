Beiersdorf ADR Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beiersdorf beträgt 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 42,08 einen Wert unter dem Durchschnitt (ca. 15 Prozent) darstellt. Somit wird die Aktie von Beiersdorf aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Beiersdorf neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Beiersdorf-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 24,14, sowie ein RSI25-Wert von 25,97. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating für die Beiersdorf-Aktie führt.

Der Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen zeigt, dass die Aktie von Beiersdorf im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,05 Prozent erzielt hat, was 28,65 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Persönliche Produkte" beträgt 1,67 Prozent, wobei Beiersdorf aktuell 24,38 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.