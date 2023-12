Beibu Gulf Port Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv, wobei an zehn Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es vermehrt positive Diskussionen über das Unternehmen Beibuwan Port. Aufgrund dessen wurde die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividendenrendite von Beibuwan Port beträgt derzeit 2,32 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht über dem Durchschnitt von 1,74 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhielt die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beibuwan Port-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 80, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,57, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Beibuwan Port führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat Beibuwan Port im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,45 Prozent erzielt, was 4,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Aktie mit einer Rendite von 5,07 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

