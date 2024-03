Beibu Gulf Port Aktie: Das hat Gewicht!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer ein grünes Licht, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Beibuwan Port diskutiert. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut", was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Beibuwan Port derzeit bei 7,69 CNH. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 7,82 CNH lag und damit einen Abstand von +1,69 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 7,52 CNH, was einer Differenz von +3,99 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich aus beiden Zeiträumen eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Beibuwan Port-Aktie zeigt der RSI eine Ausprägung von 28 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40,91, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beibuwan Port derzeit 12. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist Beibuwan Port aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.