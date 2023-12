Beibu Gulf Port Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von Beibuwan Port hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 0,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche Verkehrsinfrastruktur beträgt 1,39 Prozent, womit Beibuwan Port aktuell 1,21 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,83 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Die Anleger-Stimmung für Beibuwan Port ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Beibuwan Port-Aktie beträgt 2,32 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,36 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Aktie von Beibuwan Port anhand der genannten Kriterien insgesamt neutral bewertet wird, mit einer positiven Anleger-Stimmung und einer solide Dividendenrendite.