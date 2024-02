Beibu Gulf Port Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der gleitende Durchschnittskurs der Beibuwan Port liegt aktuell bei 7,76 CNH, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,51 CNH liegt. Dies ergibt eine Distanz von -3,22 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 7,51 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche konnte die Beibuwan Port in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,33 Prozent erzielen. Im Durchschnitt verzeichneten ähnliche Unternehmen einen Rückgang von -10,68 Prozent, was bedeutet, dass die Beibuwan Port im Branchenvergleich um +11 Prozent überdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich mit dem "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,47 Prozent erzielte, liegt die Beibuwan Port um 19,8 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Beibuwan Port-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 26 aufweist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 51,32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Beibuwan Port-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung nach der RSI-Bewertung.

Die Beurteilung der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen eher neutral gegenüber der Beibuwan Port-Aktie eingestellt waren. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.