Beibu Gulf Port Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die aktuelle Dividendenrendite der Beibuwan Port-Aktie beträgt 2,32 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,35 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Beziehung zwischen Dividende und Aktienkurs wird bei der Berechnung der Dividendenrendite berücksichtigt.

In den letzten zwei Wochen wurde Beibuwan Port von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dagegen gab es in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Beibuwan Port in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde deutlich mehr über Beibuwan Port diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Beibuwan Port liegt bei 52,83, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Beibuwan Port-Aktie in allen Kategorien eine "Neutral"-Einstufung.