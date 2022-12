Behinderungen an Pariser Flughäfen wegen Wintereinbruchs befürchtet

PARIS (dpa-AFX) - Wegen eines Wintereinbruchs in Nordwestfrankreich wird am Mittwoch mit massiven Behinderungen auf den Pariser Flughäfen gerechnet. Sowohl bei startenden als auch bei ankommenden Flügen müsse mit Ausfällen und spürbaren Verspätungen gerechnet werden, teilte die französische Zivilluftfahrtbehörde (DGAC) am Dienstag mit. Reisende wurden aufgerufen, wenn möglich ihren Flug zu verschieben oder Kontakt mit ihrer Fluglinie aufzunehmen. Der Wetterdienst Météo France sprach für 33 Departements die Unwetterwarnstufe Orange wegen Schneefalls und Eisregens aus. In Paris bereiteten sich die Verkehrsbetriebe darauf vor, das Metro- und S-Bahnnetz eisfrei und damit am Laufen zu halten./evs/DP/jha