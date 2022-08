Begegnung mit fairer Vereinbarkeitspolitik: berufundfamilie auf der Zukunft Personal Europe 2022

Frankfurt a. M./ Köln (ots) -- Verlosung von 20 Freikarten98,5 % der von der berufundfamilie Service GmbH auditierten Organisationen zeigten sich bereits zu Anfang der Coronapandemie davon überzeugt, dass sich ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik als Mittel des Risikomanagements bewährt. Auch die Auditierungszahlen der Krisenjahre untermauern, dass Arbeitgeber eine strategische betriebliche Steuerung von Vereinbarkeitsfragen als essenziell für ihre Funktionsfähigkeit erkennen: Über 730 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen ließen sich nach dem audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule zertifizieren. Darunter sind mehr als 80 Arbeitgeber, die das Managementinstrument zum Auf- und Ausbau ihrer Vereinbarkeitspolitik zum ersten Mal nutzten.Mit den aktuellen Erfahrungen aus der Krise und nahezu 25 Jahren Know-how in der Gestaltung familien- und lebensphasenbewusster Arbeits- und Studienbedingungen im Gepäck, präsentiert sich die berufundfamilie Service GmbH auf der Zukunft Personal Europe 2022. Vom 13. bis 15. September 2022 können sich Vertreter*innen von Unternehmen, Institutionen und Hochschulen zur systematischen Gestaltung der Work-Life-Balance in Halle 4.1, Stand J.25, Bereich "Recruiting & Attraction", beraten lassen. Anlässlich des Jahresmottos "miteinander vereinbaren - gesund, fair, zusammen" sind auch Fragen zu Gesundheitsmanagement, Fairness und Kooperationen willkommen, die im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben stehen. Außerdem können sich die Besucher*innen von Karikaturist Tuncay Erol direkt am Stand zeichnen lassen und ihr Porträt in DIN A-6, inklusive Lanyard zum Umhängen, gleich mitnehmen.Die berufundfamilie verlost 20 Freikarten-Voucher für die Zukunft Personal Europe 2022 (Messe Köln) an vereinbarkeitsinteressierte Organisationsvertreter*innen. Zur Teilnahme ist folgende Frage zu beantworten: "Wie viel Prozent der Beschäftigten ist es wichtig, dass Teilzeitbeschäftigte keine nachteiligen Arbeitsbedingungen erfahren?" Die Antwort, die Teil der Erstergebnisse der aktuellen Forschungsstudie "Faire Arbeitswelt" ist, ist auf der berufundfamilie-Website zu finden: https://bit.ly/2YLMZhb. Die Lösung ist per E-Mail an service@berufundfamilie.de, Betreff "Gewinnspiel ZPE2022-Freiticket", zu senden. Zudem wird um die Angabe des Vor- und Nachnamens, den Namen der Organisation, die berufliche Funktion bzw. Position sowie die berufliche E-Mail-Adresse gebeten. Teilnahmeschluss ist am 31. August 2022.Erfahren können Interessierte die Antwort auf die Gewinnspielfrage auch in dem remote café "Faire Arbeitswelt", das am 26. August 2022 (11.00 - 12.00 Uhr) stattfindet. In der kostenfreien Online-Veranstaltung stellt Studienleiterin Dr. Brigitte Waffenschmidt von der iba - Internationale Berufsakademie (Nürnberg) die in Kooperation mit der berufundfamilie durchgeführte Beschäftigtenbefragung und erste Erkenntnisse vor. Weitere Informationen zu Inhalten und Anmeldung: https://bit.ly/3dlxeJC.Die berufundfamilie Service GmbH ist Dienstleister und Think Tank im Themengebiet Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben. Sie begleitet erfolgreich Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Umsetzung einer nachhaltigen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik und der Gestaltung familiengerechter Forschungs- und Studienbedingungen. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. audit familiengerechte hochschule, das von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiiert wurde. Das audit ist das strategische Managementinstrument, welches Arbeitgeber dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst aufzustellen und ihre Arbeitgeberattraktivität zu stärken. Seit 1998 wurden rund 1.900 Organisationen mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB trägt die Schirmherrschaft für das audit. www.berufundfamilie.dePressekontakt:Silke GüttlerLeitung Corporate Communicationsberufundfamilie Service GmbHTelefon: +49 69 7171 333-161E-Mail: s.guettler@berufundfamilie.deOriginal-Content von: berufundfamilie Service GmbH, übermittelt durch news aktuell