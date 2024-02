Begbies Traynor Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Begbies Traynor-Aktie hat sich in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 121,24 GBP für den Schlusskurs eingependelt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 114 GBP, was einem Unterschied von -5,97 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Rückgangs wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 113,43 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0,5 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie deshalb eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Begbies Traynor. An vier Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Begbies Traynor festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 409,48 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 54, was einem aktuellen Abstand von 646 Prozent entspricht. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft, da sie als "teuer" betrachtet wird.