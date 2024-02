Begbies Traynor Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Begbies Traynor wird von Analysten insgesamt positiv bewertet, da keine schlechten Einschätzungen vorliegen und das durchschnittliche Kursziel der Aktie bei 183 GBP liegt, was einem Potenzial von 60,53 Prozent entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 409,48 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was auf eine relative Teuerung hinweist. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung, weshalb die Aktie eine neutrale Bewertung erhält. In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite der Begbies Traynor mit 3,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was sie zu einem unrentablen Investment macht.

