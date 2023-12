Begbies Traynor Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Begbies Traynor-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 123,19 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 117 GBP liegt, was einer Abweichung von -5,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 118,21 GBP, und der letzte Schlusskurs weicht nur um -1,02 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" erzielte die Begbies Traynor-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -16,8 Prozent, was 25,59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 5,15 Prozent, und Begbies Traynor liegt aktuell 21,95 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Begbies Traynor liegt bei einem Wert von 409, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 52,11) zu einer Überbewertung führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Begbies Traynor ausgetauscht. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was auch zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.