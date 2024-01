Begbies Traynor Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Diskussionen über Begbies Traynor in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Die Kommentare und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigen insgesamt eine positive Tendenz. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Begbies Traynor-Aktie sind alle Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 59,83 Prozent steigen. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher ebenfalls "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Begbies Traynor mit einer Rendite von -16,8 Prozent mehr als 25 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite mit 23,6 Prozent deutlich darunter. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 64,71 Punkten, was darauf hinweist, dass Begbies Traynor weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,68 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Begbies Traynor-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.