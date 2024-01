Bega Cheese-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Bega Cheese-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kurs im Zeitablauf zu bewerten. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt einen Wert von 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Bega Cheese-Aktie von 3,54 AUD eine positive Entfernung von +9,6 Prozent vom GD200 (3,23 AUD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 3,09 AUD auf, was einem Abstand von +14,56 Prozent entspricht. Unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Bega Cheese-Aktie ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der zuletzt überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien verzeichnete. Dies führte zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Sentiment verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Bega Cheese wurde eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.