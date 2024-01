Bega Cheese Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Bega Cheese als Neutral-Titel anzusehen ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 70,37, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, zeigt einen Wert von 33,64, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit auf der Ebene des Relative Strength Indikators eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bega Cheese bei 3,24 AUD, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 3,43 AUD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von +5,86 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 3,17 AUD, was einer Differenz von +8,2 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Das Sentiment und der Buzz um die Bega Cheese-Aktie zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" und "Neutral" in Bezug auf das Stimmungsbild.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt eine eher neutrale Diskussion über die Bega Cheese-Aktie in den letzten zwei Wochen. Heute wird die Aktie aufgrund des neutralen Stimmungsbildes insgesamt als "Neutral" bewertet.