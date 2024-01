Bega Cheese Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Bega Cheese als Neutral-Titel einzustufen. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bega Cheese-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,97, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Bega Cheese in den letzten Monaten Folgendes gezeigt: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge auszeichnet, war durchschnittlich aktiv. Daher erhält Bega Cheese für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Bega Cheese daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die gleitenden Durchschnittskurse der Bega Cheese belaufen sich mittlerweile auf 3,23 AUD, während der aktuelle Aktienkurs bei 3,51 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,67 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 3,1 AUD, was einer Distanz von +13,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten werden Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst. Unsere Analysten haben die Aktivitäten von Bega Cheese auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Bega Cheese in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Insgesamt wird Bega Cheese daher hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.