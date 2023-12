Bega Cheese Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Bega Cheese-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht positiv. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 3,23 AUD für den Schlusskurs, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 3,58 AUD lag, was einem Unterschied von +10,84 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,08 AUD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +16,23 Prozent darüber. Somit erhält die Bega Cheese-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bega Cheese-Aktie liegt bei 18,6, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 26, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch ein weniger positives Bild. Die Stimmungslage der Anleger trübte sich im vergangenen Monat zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Betrachtung der sozialen Plattformen zeigt sich eine neutrale Stimmungslage, jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Bega Cheese-Aktie in Bezug auf das Sentiment und die Anlegerstimmung.