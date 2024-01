Beforepay Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Diskussionen über Beforepay auf sozialen Medienplattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral". Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Beforepay bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Beforepay mittlerweile auf 0,47 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,44 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,38 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,49 AUD, was eine negative Differenz von -10,2 Prozent ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamtnote "Schlecht".

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 bzw. 25 Tagen. Der RSI der Beforepay führt bei einem Niveau von 31,25 zur Einstufung "Neutral", ebenso wie der RSI25 mit einem Wert von 56,92. Auch hier ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält Beforepay auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.