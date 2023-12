Beforepay Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen beim Sentiment und Buzz rund um die Beforepay-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Beforepay-Aktie mit einem Wert von 26,09 als überverkauft gilt. Daher erhält sie eine Bewertung von "Gut". Beim RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 54, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Beforepay-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 0,47 AUD liegt. Somit wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 0,49 AUD, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Beforepay-Aktie geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Beforepay, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Bewertungen zeigen, dass die Stimmung und das Anleger-Sentiment rund um die Beforepay-Aktie insgesamt positiv sind.