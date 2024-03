Beforepay Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "BEFOREPAY GROUP Ltd":

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Beforepay besonders negativ diskutiert. An einem Tag dominierten jedoch hauptsächlich positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein, zwei Tagen waren es ebenfalls hauptsächlich negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit erhält Beforepay auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die starke positive oder negative Stimmung in der Internet-Kommunikation lässt sich mit einer genauen und frühen Analyse erkennen. Für Beforepay hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität für Beforepay gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der eine Aussage darüber treffen kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Beforepay-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 6, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage, welcher weniger volatil ist, ergibt sich ebenfalls eine Überverkauft-Bewertung (Wert: 20,2). Insgesamt wird die Analyse der RSIs für Beforepay daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Beforepay verläuft aktuell bei 0,48 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 0,775 AUD liegt, was einen Abstand von +61,46% ergibt. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt 0,53 AUD, was einer Differenz von +46,23% entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird daher ein insgesamt "Gut"-Befund für Beforepay festgestellt.