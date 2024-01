Beforepay Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie des Unternehmens Beforepay neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 45, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 58,21 liegt, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Beforepay ist überwiegend positiv. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren mehrheitlich positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Beforepay sich derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,47 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,445 AUD liegt, was einer Abweichung von -5,32 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,49 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,18 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie von Beforepay somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.